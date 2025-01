Anche l'ex ct della Nazionale Roberto Donadoni si esprime ai microfoni di Sport Mediaset sulla finale di Supercoppa tra Inter e Milan in programma domani: "Ovviamente l'Inter è la squadra da battere, ma come spesso accade con una squadra non favorita succede l'imprevedibile. Però è chiaro che l'Inter ha tutte le carte in regola per portarsi a casa questo trofeo. Ha qualcosa in più in termini di rosa, anche se pure il Milan ha una squadra di tutto rispetto".

Sulla lotta Scudetto.

"Apertissima. Bello che ci siano squadre molto competitive e che rendano difficile la vita all'Inter, che è chiaramente la favorita. Napoli e Atalanta saranno lì, spero che anche il Milan torni in gioco anche se è un po' attardato. Si sta profilando un campionato interessante, la lotta è aperta".