Marco Donadel, ex collaboratore di Paolo Vanoli allo Spartak Mosca, intervistato da Tutto Mercato Web ha commentato l'approdo al Venezia dell'ex collaboratore di Antonio Conte all'Inter: "Il Venezia ha preso un tecnico che ha lavorato negli ultimi anni con Antonio Conte, prima al Chelsea e poi all'Inter, con grande autonomia e grandi responsabilità nel lavoro quotidiano di questi due club. Subito dopo è stato chiamato dallo Spartak Mosca con il quale ha vinto l'ultimo trofeo prima dell'inizio del conflitto in Ucraina e la sospensione delle comepetizioni. Si tratta di una persona molto intelligente e per questo ribalterei la prospettiva alla base di questo legame".

Quali le sue qualità migliori come allenatore?

"Detto che a dare etichette è una passione della stampa più che degli addetti ai lavori, penso che il suo sia un profilo internazionale e il suo lavoro con Conte gli abbia insegnato cosa significa la gestione dei calciatori di varie nazionalità e con curriculum di livello. In più non dimentichiamoci che prima di Chelsea e Inter ha lavorato molto bene per circa sei anni con le varie Nazionali".