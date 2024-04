Lo stadio italiano che ha impressionato Josh Doig è San Siro. L'esterno del Sassuolo lo confida a TNT Sports ricordando una sfida contro l'Inter quando indossava la maglia dell'Hellas Verona: "Ovviamente penso che San Siro sia stato quello speciale e i miei genitori sono venuti a vedermi. Ricordo una sfida tra Inter e Verona: ogni volta che andiamo a San Siro c'è una sensazione speciale. Ma per essere onesti ogni stadio ha carattere, ognuno ha la propria tradizione e cose del genere, ma direi sicuramente San Siro per me perché sono cresciuto giocando a FIFA e guardandolo in TV. Quando ci sei davvero dentro sembra un po' surreale".