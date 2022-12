Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Youri Djorkaeff ha anche parlato delle nuove frontiere del calcio, in prospettiva Mondiali del centenario in programma nel 2030: "Dove saranno giocati? In Europa, in Cina, in Sudamerica. Tutto è possibile. A me affascina una soluzione come Marocco-Tunisia-Algeria unite. Ci sono anche nazioni come l'India che vogliono venire incontro al calcio e abbiamo incominciato a promuovere un programma, 'Football for Schools' che abbiamo portato in India. È possibile che il Mondiale nel 2030 si giochi proprio lì. È importante dare una mano ai paesi che possono aiutare il calcio a crescere".