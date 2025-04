La giornata di Serie A in arrivo offre nel menù anche Milan-Atalanta, appuntamento che Berat Djimsiti inquadra ai microfoni de L'Eco di Bergamo. Il difesodere della Dea prova a spiegare così le difficoltà dei rossoneri in questa stagione: "Visto dall'esterno è difficile giudicare. Credo abbiano pagato i numerosi cambiamenti di allenatore e giocatori, perdendo forse un po' di certezze. Nonostante questo, come qualità individuale, restano tra le squadre più forti del campionato, vicine al livello dell'Inter".

Il discorso si sposta poi sulla gara di domenica e sull'addio al sogno scudetto: "Ogni partita conta, non credo che questa con il Milan sia più importante di altre già giocate. Dopo la sconfitta con l’Inter abbiamo perso la possibilità di puntare allo scudetto, ma ora dobbiamo concentrarci solo sui prossimi tre punti. Segnare a San Siro? Da ragazzino giocavo davanti, ero il più alto e segnare era divertente. Un gol a San Siro sarebbe fantastico, ma il vero obiettivo è vincere. Da difensore ho imparato a leggere i movimenti degli attaccanti e chissà, magari un giorno servirà anche per trovare un gol decisivo".