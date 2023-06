Lunedì prossimo, 3 luglio, sarà la data dove si conoscerà il destino delle trattative private tra Lega Serie A e broadcaster per l'assegnazione dei diritti televisivi dal 2024. Entro la mattinata, infatti, le piattaforme dovranno decidere l’offerta da inserire nella busta chiusa poi consegnata nelle mani del notaio della Lega. Spetterà all'assemblea dei club poi prendere la decisione finale. L'obiettivo della Lega Serie A resta quello di incassare il massimo possibile e per farlo potrà anche combinare diversamente i pacchetti per raggiungere il target desiderato ovvero avvicinarsi ai 927 milioni del triennio 2021-24.

Qualora ci fosse una fumata nera da parte dei club si procederà con l’apertura delle buste contenenti le offerte da parte di 6 soggetti interessati alla realizzazione del Canale di Lega dando vita a nuove trattative.