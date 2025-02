Marko Marić non sarà più il direttore sportivo della Dinamo Zagabria. Il dirigente, che appena tre giorni fa confermava i contorni dell'affare fatto tra Inter e i Modri per il trasferimento in nerazzurro di Petar Sucic (leggi qui), lascerà immediatamente l'incarico dopo aver ricevuto la comunicazione dal direttivo del club.

"Questa decisione difficile è stata presa per motivi organizzativi. Vorremmo ringraziare Marko per il suo impegno nei confronti del club. Ora spetta a tutti noi continuare insieme il nostro percorso verso nuovi successi sportivi per la Dinamo", ha dichiarato Zvonimir Manenica, presidente del Consiglio di amministrazione.