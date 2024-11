Dopo la gara di Champions contro il City, Nicolò Barella era stato premiato MVP dall'UEFA con la seguente motivazione: "Barella ha giocato un ruolo chiave in entrambe le fasi della partita per l'Inter, in possesso palla e senza. Ha interpretato il ruolo del capitano nella battaglia dei campioni". Sta lavorando duramente davanti alla difesa, è migliorato nella qualità delle giocate in velocità. Interpreta perfettamente il ruolo di tuttocampista. Il suo rientro in Nazionale è un tassello fondamentale per l'economia di Spalletti.

Rottura della linea per la riaggressione, ottime capacità di letture e una leadership da far invidia. Si carica il collettivo sulle spalle: anche quando è appannato, Inzaghi lo schiera senza sosta. E ci sono validi motivi per vederlo al centro di ogni progetto. Tra Inter e Nazionale, Barella ha assunto una centralità rilevante, pressoché imprescindibile.