Il giornalista Fabio Caressa, attraverso i propri social, come di consueto ha stilato la top 11 dell'ultimo week-end della Serie A. Solo un nerazzurro nella formazione tipo, ovvero Federico Dimarco: "Se lo merita non solo per il gol meraviglioso, ma anche per la continuità". Presenti per due ex nerazzurri, Roberto Gagliardini ("Lo vedo più libero mentalmente rispetto a quando era all'Inter dove tutto lo stadio lo fischiava e infatti è tornato a segnare") e Romelu Lukaku ("Sta cambiando la faccia della Roma così come Zapata con il Torino").