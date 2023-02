Federico Dimarco ed Alessandro Bastoni vedono legati alla Sampdoria due ricordi importanti della loro carriera. L'esterno nerazzurro ha segnato il suo primo gol in Serie A con l’Inter proprio contro i blucerchiati, il 12 settembre 2021; per Bastoni invece la prima marcatura in assoluto nella competizione è arrivata sempre contro i doriani, il 5 maggio 2019.