Come mai la differenze tra casa e trasferta? "Si può sempre soffrire di meno, ma in campo ci sono anche gli altri. È stata una vittoria di spessore contro una squadra forte, sono tre punti pesanti. Vincere qua non è facile".

Dopo i tanti prestiti sei tornato titolare all’Inter, stessa storia per Di Lorenzo al Napoli. Perché vi tocca fare il giro largo per arrivare in Serie A?

"Bella domanda, ma non lo so. Quando esci dal settore giovanile devi fare i tuoi step, io sono arrivato all’Inter dopo aver fatto gli step corretti, anche soffrendo o giocando poco. Ho cercato sempre di lavorare per tornare all’Inter, dopo l’anno e mezzo di Verona son contento di essere tornato".

Quanto è stata importante la Nazionale per te?

"Mi ha dato tantissimo, l’avete visto con le risposte sul campo. Mi ha aiutato a consacrarmi nel ruolo".