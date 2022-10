"Siamo entrati in campo con un approccio importante, senza guardare in faccia l'avversario. Abbiamo attaccato sempre. Passaggio del turno importantissimo nel girone più duro della Champions. In pochi ci credevano, e allora siamo contenti: andiamo avanti essendo squadra, compatti, battendo il Barcellona". Così Federico Dimarco a Prime Video dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. "A livello personale sto bene, poi più giochi e più prendi fiducia. Capitano dei bassi durante la stagione, ma si cerca sempre di migliorare".