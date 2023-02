Milano torna ad essere nerazzurra. Basta il gol di Lautaro all'Inter per battere ancora una volta il Milan, questa volta anche in campionato e portare a casa i tre punti. A commentare quanto fatto questa sera contro i 'cugini' è, dopo Simone Inzaghi, Federico Dimarco che a Inter TV con tutto l'orgoglio dei vincitori dice: "Siamo contenti, ce lo siamo meritati perché non penso ci sia mai stato dubbio sul risultato oggi come in Supercoppa".

Non c'è mai stata storia in partita.

"Nel calcio può succedere di tutto se sei 1-0, come successo l’anno scorso. Ma oggi siamo entrati in campo in maniera diversa sotto tutti i punti di vista. Abbiamo giocato davvero bene".