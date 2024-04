Tra i match winner della sfida contro l'Empoli c'è Federico Dimarco, autore della rete in apertura per i nerazzurri. A Inter TV il calciatore parla così a fine gara partendo proprio dalla sua rete: "I gol brutti non li so fare? L'importante è farli… al di là di tutto non è stato facile colpire la palla, ma sono felice di averla colpita bene perché alla fine è entrata. Lavoriamo molto sulle catene, sulle fasi di gioco nella zona alta. Cerchiamo sempre in uno o due giocatori di attaccare la parte dietro dei difensori. Siamo felici perché le cose che proviamo in allenamento ci vengono in partita".

Cosa cambia quando si trova il gol subito?

"Quando le squadre vengono a giocare a San Siro non è mai facile, se passi in vantaggio subito sicuramente la metti in discesa. Ma devo fare i complimenti all'Empoli perché stasera ci ha messi in difficoltà".

Il tuo ruolo?

"Come dico sempre sono cose che proviamo in allenamento, io cerco di interpretare il ruolo a mio modo, cercando anche di liberare linee per i compagni".

Fondamentali i tre punti stasera?

"Assolutamente era fondamentale".