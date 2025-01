L'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 3-0 contro il Monaco, che ha permesso ai nerazzurri di chiudere il girone di Champions League tra le prime otto squadre del torneo.

"Siamo stati bravi fin dalla prima partita del girone. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma ci siamo riusciti e ora ci godiamo questo risultato. In Champions tutte le partite sono difficili, il Monaco è una squadra che sa pressare alto. La gara si è messa bene, ma essere tra le prime otto non significa aver già fatto qualcosa di grande: il cammino è ancora lungo, non abbiamo ancora fatto niente"

Infine, l'esterno nerazzurro ha già rivolto lo sguardo ai prossimi impegni: "Da domani penseremo al derby, che è sicuramente una partita importante e che tutti noi aspettiamo con ansia".