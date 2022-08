Federico Dimarco , uno dei grandi protagonisti del match del Via del Mare, arriva ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dell'Inter sul Lecce: "Sicuramente è una vittoria sofferta ma meritata perché abbiamo creato tanto. Era importante iniziare bene questo campionato. Il gol di Romelu Lukaku ? Sono cose che facevamo anche l'anno scorso, l'importante era vincere ora dobbiamo continuare a lavorare".

Cosa pensi delle parole di Inzaghi che dice che non si deve arrivare al 94esimo per vincere?

"Una squadra come la nostra deve chiudere subito queste partite. Poi possono capitare giornate no come l'anno scorso, anche se l'anno scorso pareggiavamo. Stasera abbiamo vinto, penso siano segnali importanti".

Siete più forti dell'anno scorso?

"Non lo so, parlerà il campo".