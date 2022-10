Voce importante nel bilancio 2021-2022 è quella relativa ai crediti vantati dal club, riferiti a diverse categorie, dai clienti alle società sportive. Analizzando il documento informativo, il club nerazzurro elenca nel dettaglio quella che è la situazione legata alla sponsorizzazione con DigitalBits, tra i principali temi toccati anche nel corso della conferenza stampa. Il club di Viale della Liberazione, stando al bilancia, vanta verso Zytara Labs – DigitalBits credito per 9,6 milioni di Euro, "ad oggi non ancora incassati e svalutati per Euro 1,6 milioni (...). Parte dei crediti, in particolare con riferimento alle posizioni creditorie verso Zytara Labs – DigitalBits per Euro 8.000 migliaia, verso WSI per Euro 1.000 migliaia, verso Socios per Euro 1.000 migliaia, verso Lenovo per Euro 1.667 migliaia e verso ISG per Euro 750 migliaia sono stati iscritti al 30 giugno 2022, a seguito di fatturazioni anticipate, in coerenza con le previsioni contrattuali relative ai servizi da erogare nella stagione 2022/2023 da parte della Società, per cui risultano iscritti risconti passivi di pari importo nel passivo dello stato patrimoniale. Si segnala infine come già anticipato nel paragrafo “Altre informazioni - Uso di stime” che una parte del credito verso Zytara Labs – Digitalbits riferito al residuo da saldare per i performance bonus maturati nella stagione 2021/2022 pari a Euro 1,6 milioni è stato svalutato per tenere conto delle difficoltà finanziarie della controparte, nonostante Inter si sia comunque adoperata per il recupero integrale dello stesso, nonché per il rispetto del contratto relativo alla stagione 2022/2023. La restante parte del credito di Euro 8 milioni, come già descritto, fa riferimento alla fatturazione anticipata relativa ai servizi da erogare nella stagione 2022/2023 per cui risultano iscritti risconti passivi di pari importi e pertanto non si proceduto ad effettuare alcuna svalutazione essendo l’impatto sul patrimonio del Gruppo pari a zero".