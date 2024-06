"Siamo contenti dei ragazzi che stanno giocando a un ottimo livello". Raggiunto da RSI a pochi giorni dall'ottavo di Euro 2024 che vedrà contro Italia e Svizzera, Marco Di Vaio spende parole al miele per i giocatori elvetici che si stanno mettendo in mostra in Germania, ovvero Ndoye (corteggiato anche dall'Inter), Aebischer e Freuler: "Quello svizzero è un campionato di riferimento per noi, lo seguiamo molto come scouting. È in parte un caso perché ci sono capitate delle opportunità come con Freuler. Su Ndoye e Aebischer invece li abbiamo cercati perché avevamo bisogno qualcuno in quei ruoli", ammette il direttore sportivo del Bologna.