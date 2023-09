Jeremia Recoba è il figlio di Alvaro, il Chino che per anni ha incantato con il suo sinistro in maglia nerazzurra. Il centrocampista classe 2003 ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Nacional, club in cui è entrato nel 2021. Al momento Jeremia fa parte del team che milita in Tercera División, allenato proprio da papà Alvaro.

"Firmar contrato con un club tan grande como Nacional es un reto espectacular"



✍ Jeremía Recoba en la firma de su primer contrato como jugador profesional desde el Gran Parque Central ️



— Nacional (@Nacional) September 7, 2023