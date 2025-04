Arturo Di Napoli, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss: "Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. La volta scudetto la vivremo fino alla fine. Vittoria convincente del Napoli ieri, gli azzurri sono lì" ha detto sulla squadra di Antonio Conte, prima di rispondre anche sull'Inter.

Sulla squadra di Simone Inzaghi:

"È una squadra forte, ma ha ancora tre competizioni da giocare e le energie fisiche saranno tante da spendere. La paura di sbagliare aumenterà per tutti, l'Inter deve giostrare le forze e fare per forza turn over altrimenti rischia di essere eliminato da qualche competizione. È il Napoli che rende vivo il campionato, altrimenti ci sarebbe stato il vuoto dietro l'Inter".