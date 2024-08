Luca Di Maggio, centrocampista classe 2005 reduce dall'esperienza negli Europei Under 19, è passato in prestito al Perugia fino a fine stagione. Avrà dunque la possibilità di misurarsi in terza serie, un campionato storicamente molto formativo per i giovani. Ufficialità arrivata poche ore fa e domani potrebbe anche esordire, visto che il tecnico del Grifo Formisano l'ha inserito nella lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia Serie C contro il Latina, in programma domani sera al Francioni di Latina alle 20.