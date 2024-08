Poco prima di scendere in campo per il debutto in Serie A contro il Verona, l'esterno del Napoli Giovanni Di Lorenzo mette un punto definitivo sulla questione mercato che lo ha visto protagonista in estate ai microfoni di Sky Sport: "Sono qui perché voglio stare qui e giocare nel Napoli. Si è visto anche nel calciomercato che tanti giocatori che vogliono andare via se ne vanno, ma io sono rimasto con grande entusiasmo e convinzione e questa è la cosa più importante. Ora sono pronto per affrontare questa nuova stagione coi miei nuovi compagni".