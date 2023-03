Dai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro prova a leggere le prospettive future dell'Inter e del proprio allenatore Simone Inzaghi: "Se l'Inter non passa il turno in Champions alla fine del campionato cambieranno. Sarebbe un'annata negativa e lo sa lui ma anche i giocatori. Non do solo una colpa a lui ma a tutti. E' uno snodo importante, domani in particolar modo possono salvare una stagione. Ma il presidente poi mi chiedo: c'è mai? Perché i dirigenti sono bravissimi ma il patron non si vede mai".