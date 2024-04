Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Antonio Di Gennaro è stato interpellato sulle possibilità dell'Inter di vincere lo scudetto lunedì al derby. Un risultato che, nel caso in cui accadesse, segnerebbe un dato storico. Succederà? "Se lo fa col Milan è qualcosa di diverso. Se vinci il campionato col derby è qualcosa di diverso. Certo è che il Milan ha prima la coppa e in queste partite non è scritto nulla. Per me per il Milan è più importante giovedì che il derby. L'Inter sta già pensando al futuro e al mercato, oltre a quanto c'è da risolvere in società".