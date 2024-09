L'ex calciatore oggi opinionista RAI Antonio Di Gennaro ha rilasciato un'intervista a Kiss Kiss Napoli dove ha spiegato cosa hanno detto le prime tre giornate di campionato: "L'Inter è di una spanna superiore rispetto alle altre anche per l'inserimento di giocatori importanti. Non ha avuto la difficoltà che hanno avuto Napoli, Juventus, Milan e Roma che hanno cambiato la guida tecnica. Sarà un campionato aperto, l'unica cosa che non mi piace è il mercato aperto a stagione iniziata",

Si parla anche del ritorno del tandem Antonio Conte - Romelu Lukaku a Napoli: "Binomio fantastico da un punto vista tecnico ed umano anche. Conosco Conte, è cresciuto a Bari e gli dissi subito che era un predestinato. È bravo anche ad entrare nella testa dei calciatori che all'inizio lo detestano per quanto lavorano sul campo (ride, ndr.), poi però l'adorano nel tempo. Lukaku tornerà quello dell'Inter con Conte, il belga trascinerà anche i meno talentuosi",