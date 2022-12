In vista del ritorno del campionato, Antonio Di Gennaro fa il punto sui rientri dei giocatori più attesi ai microfoni di TMW Radio: "All'Inter tutti puntano sul rientro di Romelu Lukaku, ma per una mia opinione personale credo che Edin Dzeko sia più forte. Lukaku se non sta bene fisicamente non rende, Dzeko compensa al livello tecnico e secondo me il bosniaco è più forte del belga".