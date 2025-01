Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio commenta così il match vinto per 3-1 dall’Inter a San Siro: "Lautaro Martinez sta mostrando sprazzi del giocatore che tutti conosciamo. Il gol che ha realizzato è fantastico e dimostra che è ufficialmente tornato”, le sue parole.

Una bacchettata, invece, a Mehdi Taremi: “Deve essere più tosto. Va bene che prenda palla e scarichi, ma deve fare di più. Mi piacerebbe vederlo incidere maggiormente, magari prendendo qualche ammonizione in più. Oltre al gol, serve una maggiore disponibilità in campo, soprattutto in partite dove ogni dettaglio può fare la differenza”, ha concluso.