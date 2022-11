Il rigore non concesso per il fallo di mano di Sadio Mané da Ivan Kruzliak in Bayern Monaco-Inter ha creato un dibattito anche nello studio di Sky Sport, dove Paolo Di Canio si è espresso così contraddicendo la versione di Alessandro Costacurta, per il quale la decisione dell'arbitro è stata corretta: "Per me è rigore due volte - le sue parole -. Le braccia sono staccate, la palla non l'avrebbe presa di faccia ma forse sarebbe stato un mezzo autogol. E' un rigore grosso come una casa, se uno deve prendere la pallonata in faccia la prende. Stiamo giocando a calcio".