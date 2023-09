"Io andrei sui singoli, quelli che devono fare la differenza. Il Sassuolo è una squadra terribile, soprattutto quando arriva da una vittoria contro la Juve e quando gioca in questi palcoscenici perché hanno gamba e per 90' ti fanno una testa così. Dopo l'1-1, però, che è una papera a questi livelli, ti può mettere a disagio ma poi devono esserci gli interpreti individuali come Barella, Mkhitaryan o Lautaro". Così Paolo Di Canio commenta a Sky Sport la partita persa dall'Inter contro i neroverdi.

Poi l'accusa a Mkhitaryan sull'1-2. "Su quel gol io vado al manicomio - dice - Lo facesse a una squadra di C, nemmeno di B, lo capirei... Mkhitaryan non è un marcatore ma fa il saltello con lui. Io lo mando liberamente sul fondo, mi faccio saltare apposta e lo faccio crossare sul destro. Non posso farlo rientrare su quella mattonella".