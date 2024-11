Paolo Di Canio, negli studi di Sky Sport, ha commentato le vittorie conquistate da Inter, Milan e Atalanta nell'ultimo turno di Champions League.

"Sono state diverse fra di loro. L'Atalanta ha fatto qualcosa di meraviglioso, con una mentalità da grande squadra. Che per rispetto dell'avversario non si è mai fermata continuando a giocare. L'Inter era troppo superiore, in pieno controllo, che vince per una autorete e in gestione. Non è che se il Lipsia avesse pareggiato, allora avrebbe rovinato chissà che, però l'Inter deve concretizzare di più. Milan? In certi momenti serve la vittoria ed è arrivata".