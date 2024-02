Paolo Di Canio torna ad attaccare Romelu Lukaku. Dopo la scialba prestazione offerta dall'attaccante della Roma contro l'Inter, l'ex Lazio negli studi di Sky Sport rispolvera le sue opinioni taglienti su Big Rom: "Non si guardano le prestazioni, fa gol su rigore ma perde tutti i palloni. Anche nell'anno di Conte in alcune partite magari non la prende mai ma segna su rigore. Ha giocato almeno 10-12 partite inguardabili e poi magari fa gol nel 2-0 col Crotone. Ne parlavano come se fosse tra i primi cinque al mondo, ma l'Inter usciva dall'Europa a causa delle sue non prestazioni.

Voi vi siete basati su quell'annata, succede anche con altri giocatori. Si esalta ogni cosa, ma lui era così anche in Inghilterra, quando ha vinto lo Scudetto qui. Quando è tornato al Chelsea è iniziato un nuovo problema nella sua testa. Torna, non è titolare fisso e Lautaro non era così orfano di lui: fa il comprimario e poi va alla Roma, ha perso delle sicurezze".