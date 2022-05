Ospite sulle frequenze di Udinese Tonight, all'attaccante Gerard Deulofeu è stato chiesto un parere su Rodrigo De Paul, in orbita nerazzurra in vista del calciomercato estivo: "Un campione. Ho avuto la sfortuna lo scorso anno di essere infortunato e di non poter dunque giocare con lui, ma la fortuna di sapere il valore che ha la maglia numero 10 dell’Udinese".