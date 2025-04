Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo di scuola Milan, ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV parlando del gruppo dell'Under 21 impegnato in estate negli Europei: Siamo un gruppo divertente, molto unito, con il giusto equilibrio e possiamo fare molto bene. Sono molto legato a Giovanni Fabbian e Cesare Casadei, che ora è andato con la Nazionale maggiore, ma spero che ce l’avremo con noi per l’Europeo. Fuori dal campo siamo sempre insieme, ci piace scherzare sulle stesse e andiamo molto d’accordo. Lorenzo Pirola? Il capitano è il difensore che vorrei avere sempre in campo con me, sa trasmettere tranquillità a tutta la squadra quando ci sono momenti in cui si soffre di più. Siamo molto fortunati ad averlo con noi”.

Desplanches ha poi spiegato chi è il suo idolo: "Non posso non dire Gigi Buffon che è stato il portiere più forte della storia, la sua eredità ora l’ha presa Gigio Donnarumma con cui ho avuto la possibilità di allenarmi ai tempi del Milan".