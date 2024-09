Sarà quindi Maurizio Mariani, arbitro 42enne della sezione di Aprilia, ad avere in mano il fischietto del derby tra Inter e Milan di domenica sera. Per Mariani, alla seconda direzione stagionale in Serie A, sarà la 16esima partita dell'Inter arbitrata in carriera: otto vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte il computo dei precedenti. L'ultima sfida risale addirittura al gennaio del 2023, quando i nerazzurri superarono per 2-1 la Cremonese allo Zini.