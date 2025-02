Si chiude con uno 0-0 il super derby di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahçe, una gara contraddistinta come di consueto dal feroce agonismo che ha portato l'arbitro Slavko Vincic, chiamato dalla Slovenia a dirigere il match, ad ammonire ben sette giocatori. Direzione di gara che ha suscitato pareri diametralmente opposti, perché sul fronte gialloblu José Mourinho si è detto decisamente contento della direzione di Vincic al punto da dichiarare candidamente: "Dopo la partita sono andato nella stanza dell'arbitro e gli ho detto: 'Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita'. Era presente anche l'arbitro turco, mi sono girato verso di lui e gli ho detto: 'Se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro'".

Di ben altro avviso l'allenatore del Cimbom Okan Buruk, anche lui oltretutto ex nerazzurro: "L'arbitro ha fermato la partita in modo incredibile, continuava a fischiare falli. Sono molto insoddisfatto di questa prestazione. Alzi le aspettative, paghi un sacco di soldi per far arrivare un arbitro, ma lui rallenta solo la partita. Dopo la partita ho detto a Vincic: 'Hai arbitrato peggio degli arbitri turchi'". Poi, la staffilata contro Mourinho: "Mourinho ha impiegato molto tempo a piangere. Lasciatelo continuare a piangere, lui è The Crying One... Ha pianto dentro il campo, ha pianto fuori e, come se non bastasse, è andato nella stanza dell'arbitro e ha pianto pure lì".