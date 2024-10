Oscar Damiani guarderà con occhi paterni la sfida nella sfida di San Siro tra i fratelli Thuram, che stasera scriveranno una pagina di storia dei derby d'Italia scontrandosi da avversari Inter-Juve: "Li tenevo in braccio quando erano piccoli, Lilian è una grande persona e ha due ragazzi fantastici - le parole dell'agente a Tuttomercatoweb.com -. Avere due figli di questo livello è unico nel panorama. Ci sono state altre dinastie ma questa è di altissimo livello. Credo che lui e la mamma non faranno il tifo per nessuno".

Parlando della partita, Damiani si è lanciato anche in un pronostico: "“Quella di oggi sarà certamente una bella partita, interessante ed equilibrata: per me finisce 2-2. L’Inter ha qualcosa in più, ma la Juve si sta comportando bene".