L'attesissimo derby di domenica sera tra Inter e Milan è stato affidato ad uno degli arbitri più esperti della squadra di Gianluca Rocchi: si tratta di Davide Massa, 41enne arbitro di Imperia, che in stagione ha già arbitrato i nerazzurri nel giorno della sconfitta in rimonta interna subita per mano della Roma. Massa ha diretto l'Inter per 24 volte in carriera: quindici vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte il bilancio.