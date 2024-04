Intervistato da TMW Radio, l'ex calciatore German Denis ha parlato così degli argentini in Serie A, concentrandosi sul rendimento di Lautaro Martinez: "Lautaro non segna ora ma sta facendo un grande lavoro per la squadra - ha assicurato El Tanke -. Nico Gonzalez è uno dei migliori in Serie A, può dare ancora di più. E poi Beltran, che dietro la punta farebbe benissimo. Non fa tanti gol ma crea spazi per l'attaccante. Dybala è un fuoriclasse, ha avuto qualche infortunio di troppo e dovrà lavorare tanto per rendere al meglio e non rifarsi male. Se sta bene fa la differenza".

Si parla molto di Zirkzee: se dovesse andarci la Juve, farebbe bene a sacrificare Vlahovic?

"Sono due attaccanti diversi, Vlahovic è più finalizzatore mentre Zirkzee è più completo. Però per me è un giocatore che è in un momento dove deve andare in una big. Vlahovic ha fatto il suo, magari ha sbagliato anche tanto, ma Zirkzee oggi lo vedo fortissimo. Io lo farei però un 4-3-3 con Zirkzee, Vlahovic e Chiesa...".

E Valentin Carboni?

"Lo conosco fin da piccolo, dai tempi del Lanus. Ne parlavano tanto come fuoriclasse, ha margini di crescita altissimi. Ha bisogno di avere più minutaggio".

Che consiglierebbe a Immobile?

"Quando uno parla della Lazio, ovviamente Immobile è parte della sua storia. Noi attaccanti viviamo di momenti, magari questo è un po' particolare ma è un giocatore forte e ne verrà fuori. Non so se deve andare in un'altra piazza dove può stare più tranquillo, ma è un punto di riferimento. Castellanos? Per me è bravo ma è troppo intermittente. Deve imparare a essere più continuo".