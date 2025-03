Che sia la volta buona per l'Atalanta? Sì, secondo German Denis, che pronostica una possibile impresa della Dea contro l'Inter per continuare a cullare il sogno scudetto: "L'Inter è più abituata a giocare questo tipo di partite, ma avrà più pressione. Il gruppo di Gasperini deve sfruttare la scia di positività dopo il 4-0 rifilato alla Juventus. Penso che questo sia il momento giusto per provare a vincere", ha dichiarato a Tuttomercatoweb.com, il Tanque. Che, in cuor suo, auspica il trionfo storico dei bergamaschi in Serie A: "Bergamo è casa, è parte del mio cuore. Se dovesse succedere, sarò il primo a scendere in piazza".