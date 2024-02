Arriva da Sky Sport l'analisi di Alessandro Del Piero della partita di ieri tra Inter e Juventus. "Si è vista differenza tra una squadra che ha raggiunto una maturità nel gioco, nella consapevolezza, nel saper spingere e difendere quando serve. La Juve ha l'esigenza di segnare quando capita l'occasione e quindi di essere super concreta se vuole vincere partite come questa. In altre riuscirà a fare molto bene perché fisicamente è molto forte, si difende bene e ha qualità davanti. Però negli scontri diretti serve qualcosa in più che stavolta ha dimostrato l'Inter".

"Campionato chiuso? Assolutamente no - dice Del Piero -, ma l'Inter ha dato una sterzata forte perché ha vinto la partita contro la diretta concorrente e questo vale doppio".