E' iniziato con i fuochi d'artificio il 2025 di Rafael Leao, che ha spaccato il derby di Supercoppa italiana trascinando il Milan alla vittoria in rimonta sull'Inter. Dopo la partita sotto tono contro il Cagliari, il portoghese è tornato decisivo ieri a Como, dove ha trovato il gol che ha deciso la partita in favore dei rossoneri. Un 2-1 dopo il quale l'ex Sporting Lisbona ha parlato così a Sportmediaset: "E' il mio momento migliore in stagione, cerco sempre di essere al top non solo a livello di gol e assist. Cerco anche la prestazione, di aiutare i compagni stando sempre dentro la partita".