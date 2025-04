È notizia di ieri l'interesse, reso noto al quotidiano De Telegraaf da fonti interne al Twente, di Inter e Roma per il capocannoniere dell'Eredivisie, il centrocampista Sem Steijn. Di lui parla l'ex nazionale olandese Demy De Zeeuw ai microfoni di Goedemorgen Eredivisie spiegando la particolarità del giocatore: "Molti amici mi dicono: 'Non capisco cosa lo renda così bravo'. Sono solo i gol. Perché se si escludono i gol e si guardano le immagini, non tocca quasi mai la palla, non viene mai calciato, raramente si scontra con un duello. Non ha quasi mai la palla, ma riesce comunque a segnare ogni settimana".