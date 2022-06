Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro il Galles, Stefan de Vrij è tornato anche sul recente procedimento giudiziario che lo ha visto prevalere nei confronti della SEG, la sua società di rappresentanza, condannata a risarcire di quasi 5 milioni di euro il giocatore dell'Inter in seguito ad alcune irregolarità compiute nel momento del suo passaggio dalla Lazio ai nerazzurri: "È stato un lungo processo. E sono contento di aver avuto ragione". Anche se il giocatore dell'Inter aveva chiesto una cifra maggiore. "Vedremo se ricorrere in merito", ha aggiunto. De Vrij ha riconosciuto che gli sviluppi della causa lo hanno influenzato parecchio ultimamente: "Mi sembra chiaro, perché questo non è un affare da poco. Voglio mettermi tutto alle spalle ora e concentrarmi sulla partita contro il Galles”.