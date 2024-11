E' Stefan de Vrij il primo a commentare a caldo, in conferenza stampa, la vittoria dell'Inter sul Venezia. Le parole del difensore centrale olandese:

Finale col brivido.

"Sì, abbiamo rischiato fino all'ultimo. Abbiamo anche giocato bene, ma dovevamo chiuderla prima. In alcune situazioni abbiamo creato delle occasioni, però si è parlato spesso della fase difensiva e oggi anche loro hanno avuto delle occasioni. Per fortuna il gol finale è stato annullato".

Le tante occasioni concesse dipendono anche da un fattore fisico?

"Non so, non posso parlare per gli altri. Io ho giocato tanto e mi sento bene, mi piace farlo perché prendo ritmo. È una questione di squadra, come ho detto prima abbiamo sofferto fino alla fine e ci siamo fatti portare dentro l'area, dove può succedere di tutto".

È una fase importante del campionato con Arsenal e Napoli alle porte?

"Sappiamo l'importanza delle partite che arrivano, ma anche oggi era importante. Non ci sono partite facili in Serie A e il Venezia ha giocato bene, ci ha messo in difficoltà. Non penso che è quella la questione, dobbiamo dare sempre il massimo".

Il 3-0 dell'Atalanta al Napoli vi aveva galvanizzato?

"Noi ci stavamo preparando per la nostra partita, abbiamo visto il risultato. Però la motivazione deve venire da noi, da dentro di noi, non pensando agli altri".