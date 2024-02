Stefan de Vrij ha parlato a Sky Sport dopo il poker nerazzurro contro la Salernitana: "Penso che abbiamo dimostrato dall'inizio il segnale che volevamo dare oggi, era fondamentale per andare a più dieci e continuare a vincere senza dare speranze agli altri. A volte quando attacchiamo non guardo nemmeno la palla ma i posizionamenti delle preventive, perché si può sempre perdere la palla ma l'importante è che non prendiamo contropiedi. Oggi siamo stati bravi. Ovvio, vorrei sempre giocare, anche quando il mister scegli altri penso sempre prima alla squadra che a me stesso. Vorrei sempre giocare, ma l'importante è dimostrare il tuo valore. Champions? Penso che abbiamo moltissima fiducia in noi stessi e possiamo battere chiunque. Ogni volta è importante dimostrare la nostra forza. Sappiamo le nostre qualità, guardiamo partita dopo partita come l'anno scorso. Turno dopo turno senza guardare troppo avanti".

Chiosa finale su Sommer: "Sì, oggi è stato spettatore, ma in momenti più complicati ha fatto tantissime parate. Ci dà tanta fiducia anche nella costruzione, in cui è molto bravo".