Dopo essersi sbloccato oggi contro la Sampdoria, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij analizza il 3-0 ai blucerchiati ai microfoni di Inter TV : "Ne abbiamo parlato tanto, lo scorso anno avevamo fatto tanti gol da calcio piazzato, quest’anno ancora no. Sono contento di essermi sbloccato e spero riusciremo a farne ancora di più. Il gol mi mancava da un po’, era da un po’ che non segnavo ed è sempre bello aiutare la squadra. Cerco di farne il più possibile. Stiamo migliorando la fase difensiva come tutta la squadra, c’è ancora da migliorare ma siamo tornati sulla strada giusta. Dobbiamo continuare".

Bisogna migliorare la difesa in trasferta.

"C’è sempre da migliorare, abbiamo preso troppi gol finora, soprattutto in trasferta. C’è ancora da migliorare, sono contento che oggi non ne abbiamo subiti. Ultimamente si è visto uno spirito diverso, con un atteggiamento diverso e dobbiamo continuare così".

Martedì c’è il Bayern.

"Abbiamo già raggiunto l’obiettivo, ma è comunque una partita molto importante per noi. Vogliamo fare bene in quest’ultima partita nei gironi di Champions per chiudere al meglio".