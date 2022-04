“Sull’aspetto dello spirito della squadra siamo stati dentro la partita, oggi in campo c’era una squadra che si è resa conto di cosa si sta giocando. Abbiamo fatto una grande partita”. È il pensiero espresso da Stefan de Vrij a DAZN dopo Inter-Roma 3-1.

È stata la partita di Torino a ridarvi fiducia?

“Sicuramente la sentivamo come una partita da dentro o fuori, con tanta sofferenza l’abbiamo portata a casa e abbiamo continuato a vincere. E vogliamo continuare a farlo”.

A livello difensivo avete trovato cose diverse da quest’anno all’anno scorso?

“Oggi contro una squadra forte nelle ripartenze era importante attaccare con equilibrio. Eravamo sempre sul pezzo, da difensore devi parlare per mettere a posto la squadra in caso di perdita di palla per poter annullare il contropiede”.