Intervistato da News.Superscommesse.it, Gaetano De Rosa, ex difensore nativo di Düsseldorf ma di origini napoletane, ha condiviso anche il suo pensiero sull'Inter, che ritiene la favorita alla vittoria dello scudetto: "L'Inter è la squadra che ha vinto l'ultimo Scudetto, ha potenziato la rosa e non mi meravigliano queste prestazioni, anche se questo risultato con la Lazio è stato davvero eclatante. Resta la favorita, ma l'unica che può davvero competere con la squadra di Simone Inzaghi è l'Atalanta, sia per la qualità della rosa che per quella dei propri allenatori. Quindi, per me Inter e Atalanta hanno un qualcosa in più e restano le più affidabili, subito dopo c'è il Napoli".