Nella giornata di oggi era circolata la notizia di un possibile ritorno in Serie A di Rodrigo De Paul, magari proprio all’Inter. Attraverso i propri social, però, il centrocampista ex Udinese ha voluto smentire la notizia retweettando il post del giornalista Matteo Moretto, che scriveva: “Non c’è il minimo problema tra l’Atletico e De Paul. Il giocatore è felice in maglia rojiblanca e vuole restare dov’è. Il club crede fermamente nelle qualità del giocatore e non ha intenzione di cederlo”. Il calciatore commenta con dei cuori biancorossi, chiudendo per adesso la questione relativa al suo futuro.