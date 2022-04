Non sono passate inascoltate in Olanda le parole rilasciate da Andre Onana dopo Ajax-Sparta Rotterdam, quando era stato bersagliato di fischi e insulti dai suoi tifosi, anche complice un errore sul gol iniziale degli ospiti. "Non me ne frega un ca***", aveva detto il portiere promesso sposo dell'Inter. Dichiarazioni censurate da Aad De Mos, ex allenatore dei Lancieri, che ha spiegato che il camerunese non ha compreso a fondo le implicazioni delle sue esternazioni: "Sta mettendo a rischio tutta la sua carriera, non sottovalutate questa cosa. È molto infastidito perché dal suo stesso entourage gli assicurano che è ancora un grande portiere. Poi gli dicono: "Non ti preoccupare, vai comunque all'Inter".